Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 55 minutes

Je tiens à saluer le dévouement personnel et professionnel de l'ensemble du corps médical qui depuis le premier jour de la crise travaille sans relâche pour l'ensemble de nos concitoyens dans cette guerre contre le virus. En tant que citoyen, responsable public, médecin radiologue, je me suis rendu au CHU pour me faire vacciner. J'invite aujourd'hui les publics prioritaires et l'ensemble des Réunionnais à s'engager pleinement dans cette campagne de vaccination. Nos efforts respectifs ont permis a La Réunion d'être préservé, c'est notre réussite collective car nous avons été responsables. (Photo : Michel Fontaine)



Il faut nous retrouver et garder la confiance au travers d'une nouvelle forme de convergence citoyenne.

