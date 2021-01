A la veille de cette rentrée scolaire des vacances d'été austral et dans ce contexte inédit de crise sanitaire qui se prolonge, je voulais adresser à mes collègues encore en exercice, un message d'encouragement et de résistance. Du courage, il vous en faudra, pour mener à bien votre mission d'enseignement des activités physiques et sportives aux élèves qui en ont plus que jamais besoin pour leur santé physiologique et psychologique.... " Le renforcement du protocole sanitaire n'est pas un obstacle à la pratique d'activités " selon le rectorat, en encourageant ou en tolérant certaines activités : pleine nature (il faut des moyens pour transporter les élèves et les encadrer), sports de raquettes mais en simple (il faut donc dédoubler), sports collectifs en extérieur (il faut libérer des terrains) ; etc. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Car que reste-il comme possibilités de faire son travail lorsque les quelques créneaux en salle ou en piscine attribués parfois au prix de longues négociations entre les collègues et les responsbles communaux sont interdits à la pratique ? Faire de la garderie sur les bords des chemins et des routes ? S’entasser à plusieurs classes sur les terrains de sports en essayant de gérer le respect des distances, le port des masques, éviter les contacts, sans parler des mesures préventives d’hydatation et de mise à l’ombre (quand il y en a …) en cette période climatique particulièrement chaude.

Résister car la tentation est grande de baisser les bras devant tant d’injonctions, d’ordres et de contrordres, et de privation de moyens pour assurer l’enseignement de l’EPS dans les écoles, les collèges et les lycées. Il est nécessaire de faire front collectivement, localement au niveau de chaque établissement, et plus largement au niveau académique avec les syndicats, pour éviter les divisions si propices à la désorganisation et à l’autoritarisme des institutions.

Faire preuve de solidarité pour inventer de nouvelles formes d’enseignement des activités physiques, sportives et artistiques qui pourront assurer la survie de l’EPS, cette si belle discipline d’enseignement actuellement fortement menacée de disparition, non je n’exagère pas, par le contexte non seulement sanitaire, mais aussi économique, donc politique. Je vous souhaite à toutes et tous, bon courage et tenacité dans votre investissement pour le bien des générations à venir.