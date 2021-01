Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Depuis le jeudi 21 janvier dernier, les dockers de la SERMAT, service commun de maintenance des matériels des entreprises de manutention SAMR, SOMACOM et SGM, ont cessé le travail. Cette grève empêche le ravitaillement et le dépannage des engins de manutention ce qui conduit de fait les entreprises à ne plus pouvoir opérer les navires et assurer la livraison/réception des conteneurs au port. Le port est donc paralysé pour ce qui concerne les conteneurs. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

