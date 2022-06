La campagne des élections législatives est officiellement lancée depuis lundi 30 mai 2022. Dans ce cadre, mon équipe et moi-même avons organisé un meeting public mardi 31 mai sur la place du marché couvert de Saint-Benoît. De 18h30 à 20h30, vous avez été nombreux à me témoigner votre soutien : près de 500 personnes se sont rendus à cet événement. C'est un succès évident.

J’ai eu l’honneur d’avoir à mes côtés : Jean-Luc Julie (conseiller municipal de l’opposition à Saint-Benoît et candidat aux élections législatives en 2017), Claude Hoareau (président de l’APR et ancien député de la 5ème circonscription), Philippe Le Constant (conseiller municipal de l’opposition à Saint-Benoît et secrétaire de la section socialiste de Saint-Benoît et candidat aux élections législatives de 2017), Jean-Pierre Marchau (pour EELV), Audrey Belim (porte-parole de la fédération socialiste de La Réunion), Joé Bédier (président de l’UDSA et maire de St-André), Patrick Lebreton (président du Progrès, maire de St-Joseph et 1er vice-président de La Région), Younous Omarjee (député européen et membre de LFI), Huguette Bello (présidente du Conseil Régional et présidente du PLR) et Laëtitia Sidat (ma remplaçante).

Je remercie ces personnalités politiques ainsi que l’ensemble des militants venus de divers horizons pour leur dynamisme et leur engagement. Pourtant, les conditions de préparation de l’événement ont été difficiles. En effet, la municipalité m’a refusé l’accès au boîtier électrique public. Elle a aussi tenté de nous dissuader de tenir le meeting sur cette place publique (voir courrier en pièce jointe).

Or, nous sommes en période électorale et nul n’est censé ignorer la loi. Le respect de la démocratie a tenté d’être bafoué volontairement et brutalement. Notre démocratie a failli être mise à mal. Pour assurer le bon déroulement de ce meeting, j’ai dû louer un groupe électrogène avec toutes les conséquences que cela entraîne.

J’invite le maire de Saint-Benoît a révisé sa position pour la bonne tenue de cette élection vis-à-vis de ma candidature et des autres candidatures. Sous le gouvernement de Macron, nous avons suffisamment souffert des atteintes aux libertés. C’est pour cette raison que Macron a été lourdement sanctionné dans notre circonscription et dans la ville de Saint-Benoît.