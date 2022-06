Nous affirmons que celui qui porte aujourd'hui la philosophie et l'idéologie de Croire et Oser dans la sixième circonscription, c'est Frédéric Maillot. Il convient tout d'abord de rappeler que Croire et Oser est né du RSKP, fondé en 2012. Nous avons décidé de créer Croire et Oser car nous avions un espoir. .. Aujourd'hui, c'est Frédéric qui incarne toujours cet espoir !

Le parti, depuis sa création, est d'ailleurs composé à 80% des amis et soutiens de Frédéric Maillot. L'emblème et le logo de Croire et Oser c'est le Flamboyant du quartier de Fréderic, au Chaudron. L'hymne utilisé par le RSKP a été repris par Croire et Oser ...

En soutenant aujourd'hui Frédéric et en appelant les Réunionnais à se mobiliser autour de sa candidature, nous faisons preuve de cohérence, nous restons dans la continuité de l'esprit fondateur et originel du parti Croire et Oser que nous représentons.

Nous connaissons Frédéric depuis très longtemps. Nous avons mené à ses côtés de nombreux combats. Nous croyons aux valeurs qu'il incarne. C'est un

marmaille lakour, un exemple pour tous les jeunes qui souhaitent s'investir pour défendre leur pays. Nous le connaissons simple, sincère, intelligent et travailleur.

Demain, il fera un député capable de nous défendre et porter les préoccupations et les attentes des sans-voix. Issu d'un quartier populaire, il est des nôtres, il

nous ressemble.

Enfin, nous connaissons la vitrine et l'arrière-boutique de Croire et Oser ... Et nous affirmons que Frédéric Maillot est le plus à même de défendre nos causes et affronter les nombreux défis qui se dressent face à nous ...

Membres fondateurs de Croire et Oser, nous soutenons Frédéric Maillot :

Didier Atchama, Dominique Thionville, Stéphane Persée, Jeannick Gonthier, Nicolas Mansard, Stéphane Adrien, Wilfrid Nalem, Marie Montée, Jean-Claude Alide, Lionel Hagen, Giovanni Govindin, Julien Tien-Tsin, Gilbert Mansard, Giovanni Delettre ...