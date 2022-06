Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022.. Le groupe Demain Se Décide Aujourd'hui a décidé de se positionner en faveur de Laurent Virapoullé dans la 5ème circonscription.

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Nous considérons qu’un Député se doit d’être une réelle force de propositions et d’actions et porter la voix de notre territoire à l’Assemblée Nationale.

En cohérence avec notre ligne politique et nos valeurs, Sylvie Moutoucomorapoule et le mouvement Demain Se Décide Aujourd’hui ont pris la décision de soutenir la candidature de Laurent Virapoullé dans la 5eme circonscription.

Il propose un projet concret et audacieux dans lequel nous retrouvons nos propositions en vue d’améliorer le quotidien de nos concitoyens.

Nous avons découvert un candidat animé de cette volonté, tout comme nous, de rassembler les forces vives de notre territoire pour construire une Réunion solidaire, durable et ouverte sur le monde.

Parce que Demain Se Décide Aujourd’hui, parce que La Réunion et l’Est méritent des engagements forts, parce que nous voulons le meilleur pour nos enfants, nous appelons à voter pour " le changement avec Laurent ".

Mickaël Boyer