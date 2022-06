Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Le Gouvernement vient d'annoncer que face à l'augmentation globale des prix, une " aide " serait versée aux plus modestes à la rentrée, en septembre. Pendant ce temps, malheureusement, les familles, les retraités et les travailleurs continuent de subir de plein fouet la crise sociale et économique.J'estime que face à l'urgence, c'est maintenant que cette " aide " doit être versée et non pas dans 3 mois. (Photo d'illustration DR)

