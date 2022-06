Les crises qui secouent le monde ne doivent pas entraver la lutte contre le dérèglement climatique ! Contenir le réchauffement climatique à 1,5 degrés alors qu'on est déjà à 1,2 depuis que l'humanité a utilisé de manière intensive les énergies fossiles ; c'est ne pas regarder le mur qui arrive en face de nous ! (Photo : Génération écologie)

Les différentes guerres à travers la planète font passer la crise climatique en arrière plan. Il n’est pas acceptable de dire que " nous vivons des temps difficiles " pour justifier de l’inaction climatique ! Les réfugiés climatiques seront de plus en plus nombreux et ces crises ne seront pas sans conséquences ! L’absence d’engagement à quelques mois de la COP27 illustre bien la déconnexion entre les preuves scientifiques d’une crise mondiale en préparation, avec les impacts climatiques inimaginables et le manque d’actes de nos décideurs.