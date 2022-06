Les élections législatives des 12 et 19 juin donneront mandat aux députés réunionnais pour siéger à l'Assemblée Nationale. Le rôle d'un député est très important. Il vote des lois, propose des projets de lois et des amendements.(Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La Réunion, de part son éloignement, son insularité et ses problématiques socio-économiques persistantes, a plus que jamais besoin d’être considérée comme un département en urgence sociale absolue. Notre île n’a plus le temps de perdre du temps.



Par leur vote à l’élection présidentielle, Les Réunionnais ont plus contesté le programme d’Emmanuel Macron, qu’adhéré aux idées du Rassemblement National.



Pour ce prochain quinquennat, nous avons plus que jamais besoin d’un véritable plan social et solidaire pour la Réunion. Le vivre-ensemble ne suffit plus, il faut vivre décemment : un travail, un salaire décent, un toit pour tous.



L’hiver au soleil ne doit pas nous faire oublier que les grandes avancées sociales ont été obtenues dans des luttes. La NUPES apparaît comme la seule force politique capable d’infléchir le programme du parti présidentiel. Croire le contraire serait illusoire."



Jean-Marie PATOUMA

Collectif citoyen Pou Nou Mem / 7ème circonscription