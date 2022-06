La lutte contre les inégalités et pour le développement de La Réunion est au centre des préoccupations du Parti Communiste Réunionnais (PCR) depuis sa création. Les élections du 12 juin nous offrent l'occasion de faire avancer ces combats. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

En effet ces élections surviennent dans un contexte politique radicalement nouveau avec la création de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, la NUPES, qui regroupe les forces progressistes qui comptent dans le paysage politique en France et en Outre-mer: La France Insoumise de Jean Luc Mélenchon, le Parti Communiste, le Parti socialiste et le Parti des Verts, Europe Écologie Les Verts. Cette union de la Gauche s’est faite sur la base d’un programme qui vise à “changer la vie” du plus grand nombre, tout particulièrement la vie des oubliés de la politique de Macron et celle des générations futures.



La députée sortante de notre circonscription, Karine Lebon, est la seule candidate de cette circonscription qui a reçu le soutien de la France Insoumise, de Huguette Bello et nous appelons également à voter pour elle parce qu’il faut une majorité de députés de Gauche pour mettre en œuvre le programme de la NUPES.



Voter Karine Lebon, c’est voter comme le propose la NUPES pour :



- le blocage des prix sur les produits de première nécessité,

- le SMIC à 1500 euros,

- la retraite à 60 ans,

- la revalorisation des retraites,

- un revenu minimum de 1065 euros pour les jeunes de 18 à 25 ans,

- la relance d’une politique dynamique de construction de logements sociaux….



Ce sont là quelques enjeux des prochaines législatives. Le 12 juin, il est essentiel d’envoyer une majorité de députés de Gauche à l’Assemblée nationale et dans notre circonscription, votons et faisons voter Karine Lebon.



Patric Boitard

Secrétaire de la section Portoise du PCR.