Le 1 juin 2022, le Tribunal Administratif de la Réunion a donné un mois au Maire de Saint Joseph, M. Patrick Lebreton, pour communiquer au Collectif des Usagers des Jardins de Manapany (CUJM), les actes de propriétés des parcelles des Jardins de Manapany.

Souvenez vous le lundi 21 septembre 2020, le Collectif avait été reçus par l’équipe municipale concernant les Jardins (c’est la seule et unique rencontre qu’il y ait jamais eu entre la Mairie et le Collectif...),. Lors de cette réunion, les quelques 4 adjoints au Maire présents nous avaient promis la transparence concernant les projets communaux dans les Jardins. Mme Emeline K/BIDI en personne, avocate de profession, nous avait assuré que nous pourrions consulter les actes de propriétés.

A ce jour, ils n’ont jamais pu lire ces actes.

Le CUJM a fait appel au Défenseur des droits, puis à la CADA et enfin, après eux, c’est aujourd’hui, le Tribunal Administratif qui leur donne raison : "il est enjoint au maire de la commune de Saint Joseph de communiquer [au Collectif] copie des actes de propriété des parcelles BI 98 a et b et BI 151 dans un délai d’un mois à compter [du 1er juin 2022] sous astreinte de 50 euros par jour de retard."

Nombreux sont les Réunionnais qui restent stupéfaits face au silence municipal. Pourquoi vouloir cacher des informations sur ce bien communal alors que la loi prévoit leur accès libre à tout citoyen qui en fait la demande?

MAIS AU FAIT, POURQUOI le collectif tient-il tant à lire ces actes de propriétés ?

Parce que Mr Le Maire affirme que les Jardins sont un espace communal privé. Pourtant tous Manapanien-nes, tous les Saint Joséphois-es, tous les Réunionnais-e-s, tous les touristes du monde entier peuvent attester, témoigner de l’usage public des ses Jardins depuis plus de 20 ans. C’est la lutte que mène le CUJM à Manapany depuis 2 ans bientôt.

Aujourd’hui, cette reconnaissance du droit en tant que contribuables (en un mot…), donne l’énergie nécessaire au Collectif pour la suite : obtenir la réouverture pour TOUS des Jardins de Manapany !!



Le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany