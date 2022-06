Créé en 2007, le COSE ou Comité d'Organisation Servir Ensemble n'a cessé de militer pour servir les plus démunis en particulier à Madagascar par l'intermédiaire de l'ASA " Aide aux Sans Abris " que le COSE a soutenu par plusieurs actions. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Depuis 2019, le COSE s’est fixé pour objectif de " Construire La Réunion Île de Paix ". Cette association, multiplie les initiatives en ce sens( 3 conférences sur le thème du Vivre Ensemble , un concours de danses pour les seniors puis sur le même thème ; concours pour la constitution d’un album à partir des marchés, enfin préparation d’un repas autour d’un plat représentant toutes les ethnies présentes à la Réunion.) D’autres actions prévues se dérouler dans le temps notamment dans le domaine culturel ont été décalées en raison de restrictions sanitaires dues au COVID.

C’est dans cette optique que le COSE organise un concours littéraire sur le thème " La Réunion île du vivre ensemble pour la paix " qui s’adresse à tous. " Tous les genres littéraires, allant de la poésie au slam, en passant par le haiku ou la chanson ou la bande dessinée sont les bienvenus. Collectives ou individuelles . Comme l’indique le règlement du concours, les œuvres doivent s’inspirer de la légende du Voile de la mariée Toutes les explications figurent sur le site internet cose.re ou sur la page Facebook de l’association. Le COSE collabore avec le Centre de lecture et d’animation culturelle du Brûlé dont la Directrice Mme Dominique DAMBREVILLE est également Présidente de la commission littéraire. Les œuvres doivent être adressées au Centre avant le 15 juin prochain. Objectif : " Encourager la créativité dans l’écriture d’œuvres littéraires écrites ou chantées pour promouvoir la paix à La Réunion "

Comme cité plus haut, le COSE n’en est pas à son premier coup d’essai, dans sa démarche en faveur de ce noble objectif. Les conférences ont été confiées à des conférenciers de grande valeur : Plaidoyer pour la paix par Mr Thierry MALBERT Docteur en anthropologie, maître de conférence, - La réconciliation ; par Mme Jacqueline ANDOCHE Docteur en anthropologie Maitre de conférence, "Le vivre ensemble Mythe légende ou réalité " par Messieurs Omar BANIAN écrivain conférencier et et Farouk ISSOP Docteur en poésie persane – conférencier ;

Le 14 mai dernier, en ouverture de la Journée internationale du Vivre ensemble en paix ou JIVEP, le COSE a organisé un concert de qualité dans le Grand salon de l’Hôtel de ville de Saint Denis. L’Orchestre Polyphonia dirigée par Pierre Varo et le groupe de chants gospel Ananias ont animé cette belle soirée chargée d’émotions et de joie.

Le 16 mai, le COSE était associée à la Commune de Saint-Paul pour la projection du film " Nous tous ". A cette occasion, nous avons , souligné l’importance de la participation de tous à l’établissement d’un vrai vivre ensemble à la Réunion afin que la demande auprès de l'ONU portée par le COSE, pour obtenir le label la Réunion île de paix et de fraternité, ne repose pas sur une coquille vide de sens. Pour cela nous créons un collectif auquel nous appellerons toutes et tous à participer . Nous y travaillons pour mieux réussir !