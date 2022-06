La population de L'Étang-Salé m'a confié dès le premier tour du scrutin municipal (le 20 février 2022) la responsabilité de la commune. À ce titre, j'ai à coeur de me consacrer exclusivement aux missions de Maire. (Photo d'illustration DR)

Dans le cadre des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, la 7ème circonscription dont fait partie la commune de l’Étang salé, présente un grand nombre de candidatures à la députation.



J’ai conscience de l’importance de ce scrutin amené à désigner nos représentants à l’Assemblée Nationale, mais j’ai avant tout fait le choix de me concentrer sur ma commune qui compte sur mon équipe et moi- même, envers qui nous avons pris des engagements.



J’ai un profond respect pour notre majorité, que je souhaite la plus solidaire et engagée, pour la population durant les 4 ans de mandats restants.



Isaline TRONC, présente depuis 2019 à mes côtés est engagée : nous avons menés différents combats politiques ensemble pour faire triompher la voix du citoyen à L'Etang-Salé.



En tant que 2ème adjointe, elle est membre de notre majorité, une majorité que nous avons construite avec tous les élus, dans l’esprit de solidarité et d’équipe.



C’est cette solidarité, valeur initiale de notre engagement en faveur de la voix du citoyen, qui prévaut à ce jour, et garantit la cohésion et le bon fonctionnement au sein de notre municipalité.



Malgré ce qu’a pu relayer la presse ces derniers temps concernant mon positionnement politique dans la 7ème circonscription, en ma qualité de Maire et tête de liste de la majorité municipale, je n’irai jamais à l’encontre des engagements de mes adjoints, conseillers municipaux et colistiers, dès lors que prime l’intérêt général.



Je respecte comme je l’ai toujours fait les convictions des élus engagés.



Mathieu HOARAU