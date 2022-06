Le premier tour des Législatives a mobilisé un tiers de l'électorat. C'est un taux de participation très inquiétant car, au final, l'abstention sera supérieure à la participation.

Dans une société socialement dégradée, la population considère que voter ne changera pas leur situation. Se pose alors un problème de légitimité et de confiance. Manifestement, c'est un système à bout de souffle qu'il faut changer. Il est urgent de proposer autre chose.



A ce scrutin, le PCR a présenté 3 candidats : Nadine Gironcel-Damour, David Gauvin et François Valéama, et soutenu 3 autres : Aurélie Vigne, Karine Lebon et Philippe Naillet. A la vue des résultats de Philippe Naillet et Karine Lebon, le PCR dit sa satisfaction et appelle la population des circonscriptions 1 et 2 à se mobiliser pour la victoire définitive, dimanche prochain.



Concernant les 3 candidats que le Parti a présentés, c’était leur première participation à une élection législative. Leur engagement a révélé le potentiel de renouveau dans le Parti et chez ses sympathisants. Le PCR s’exprimera demain après concertation avec tous les autres candidats.