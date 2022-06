Dimanche 12 juin 2022, Frédéric Maillot (DVG) est arrivé en tête du premier tour des élections législatives dans la 6e circonscription de La Réunion, avec 23,88% des suffrages, devant Alexandre Laï-Kane-Cheong (DVEG), 16,99%. Pour le second tour, Daniel Alamelou et Yolande Pause, conseillers municipaux de Sainte-Suzanne, appellent les électeurs de la 6e circonscription à voter pour Frédéric Maillot. Nous publions leur communiqué.

Dans le cadre du 2ème tour des élections législatives dans la 6ème circonscription, Yolande Pause et moi-même apportons notre soutien à la liste de Frédéric Maillot et Leïla Langenier. En effet nous pensons que leur programme (sur les thèmes du logement, de l’emploi, du social et de la transition écologique et de l’agriculture...) correspond aux attentes de la population.

De plus Frédéric Maillot pourra mieux défendre les intérêts de la population au sein d’un groupe de parlementaires structuré et renforcé. Nous appelons donc les électrices et électeurs de Sainte-Suzanne ainsi que celles et ceux de la 6ème circonscription à venir voter massivement le dimanche 19 juin prochain pour la liste de Frédéric Maillot et Leïla Langenier.