Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Fédération du Parti Socialiste de la Réunion apporte son soutien aux candidats de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale pour ces élections législatives du dimanche 19 juin 2022. Comme en 1981 et 1997, la Gauche rassemblée peut gagner ce dimanche et porter une politique de justice sociale, de lutte contre les inégalités et de transition écologique

