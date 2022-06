Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

La section Portoise du Parti Communiste Réunionnais (PCR) félicite et remercie les nombreux Portoises et Portois partis voter dimanche 12 juin et qui ont fortement contribué au très bon résultat de Karine LEBON candidate de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale (la NUPES). (Photo d'illustration Karine Lebon rb/www.ipreunion.com)

