Mesdames et Messieurs, dès le premier tour des élections législatives, j'ai pris en responsabilité la décision de retirer ma candidature. La nécessité impérieuse de permettre aux forces de gauche de remporter cette circonscription a rendu cette décision naturelle. L'urgence sociale, économique et écologique de La Réunion nous imposent d'être à la hauteur des enjeux. (Photo : DR)

Aujourd'hui, je tiens à féliciter Perceval Gaillard pour son résultat et de sa présence au second tour de cette élection. Je lui apporte tout mon soutien. C’est en étant rassemblé et ensemble que nous trouverons les voies et les moyens d’agir pour un monde meilleur.

Je crois aux valeurs humanistes, c’est-à-dire à défendre la cause des plus faibles d’entre nous. Nous ne pouvons pas ignorer la détresse dans laquelle se trouve aujourd’hui une grande partie de notre population face à la flambée des prix. Nous partageons ensemble des valeurs de probité,

d’éthique et de lutte pour plus de justice sociale.

Le programme porté par le candidat Perceval Gaillard ouvre des perspectives pour l’avenir de La Réunion, du moins, il est celui qui pourrait mieux nous représenter dans cette 7 ème circonscription.

Faisons confiance aux candidats de la NUPES pour la retraite à 60 ans, pour le SMIC à 1.500 euros, pour une prise en charge de la continuité territoriale par l’État et enfin à faire valoir une convention canne qui garantisse aux agriculteurs un revenu décent.

La dynamique d’une victoire est aujourd'hui à notre portée et aucune voix ne doit manquer sur le nom de Perceval Gaillard.

Dimanche, j'appelle donc à voter massivement pour le candidat de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES), Perceval Gaillard.

Philippe Laïnin Rangama