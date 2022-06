Je tiens à remercier les personnes qui nous ont fait confiance, près de 1000, lors du premier tour des élections législatives dans la 3ème circonscription. Contrairement à certains, nous avons mené une campagne d'un petit mois avec très peu de moyens, sans machines, ni employés de collectivités : nous n'avons donc pas à rougir de notre score. Les 3,4 % réalisés sont purement des voix d'adhésion et de convictions et non des voix de promesses et de compromissions.

La meute est lâchée

Dès dimanche soir, après l’annonce des résultats, la meute est lâchée, le coupable idéal de la défaite du candidat de " l’Union de la gauche " est tout trouvé, c’est Rémy Bourgogne, oubliant ainsi le taux d’abstention record mais aussi la percée du Rassemblement National sur notre territoire. Le résultat de ces élections est le fruit d’une politique de mépris menée depuis plusieurs années par la droite mais aussi par certains leaders de gauche. Aussi, à vouloir nous imposer une candidature non réfléchie basée uniquement sur le réseau; une candidature basée sur un tissu de mensonge nous nous retrouvons dans un deuxième tour droite / droite.

Rétablissons la vérité !

La candidature du candidat de " l’Union " a été imposée d’en haut, sans concertation : candidature non validée par les groupes d’action de la circonscription. Pour preuve, à la base c’est le nom de Virginie Grondin qui avait été validé au niveau national. Le ticket Grondin / Bourgogne fut un temps annoncé dans les médias. Au fil des jours, je me rends compte que Virginie, que je respecte, n’est pas prête, je lui fais part de mon constat et fait remonter l’information aux instances du mouvement. Ayant été validé comme suppléant, je propose donc d’intervertir les rôles, demande qui a été faite par mail à Paris via un responsable du mouvement. À la surprise générale, et après moult cafouillages, je me retrouve évincé du ticket final au profit d’un autre candidat. Pourquoi ? Aucune raison n’a été donnée !

Kisa mi lé ?

Sympathisant LFI depuis la création du mouvement en 2016, je suis animateur du groupe d’action de Saint-Louis / La Rivière depuis 2018. En mai 2019, je pilote avec les camarades du PEUP, les élections européennes pour Younous Omarjee à Saint-Louis. En juillet 2019, notre groupe d’action organise le plus grand rassemblement des insoumis à la Rivière : nous faisons salle comble avec des camarades venant de toute de l’île. En 2020, en tant que référent de la France Insoumise, je suis candidat sur la liste du PEUP aux élections municipales, il en sera de même en 2021 où au premier tour, je suis positionné 18ème sur la liste de Mme Bello aux élections régionales. Je ne sors donc pas de nulle part, ma légitimité n’est donc plus à prouver.

Pourquoi maintenir ma candidature ?

Au-delà de défendre nos idées et de proposer un projet crédible à la population, au delà d’une question de place, il s’agissait pour nous, de nous battre contre une injustice au sein de notre propre famille politique. Le militant de terrain que je suis ne pouvait accepter cela; par leur attitude, ces gens me signifiaient que " j’étais très bien en colleur d’affiche mais pas apte à représenter ma famille politique ". Pour reprendre Karl Marx, la bataille est symbolique, une lutte des classes, et non des places commença donc en interne ! Une bataille contre les réseaux aussi : " untel est placé là parce qu’il fait partie de notre réseau d’amis, de notre milieu social, de notre communauté ". Nos familles se sont battues contre cela, je me devais donc de m’ériger contre cette injustice…nou lé pa plus nou lé pa mwin…réspèk anou !

L’analyse des résultats

Dans la troisième circonscription, la droite traditionnelle totalise pratiquement 50% des suffrages exprimés, le Rassemblement National 13,6%, la droite souverainiste 1, 2% : le bloc de droite et d’extrême droite totalisent donc 64,4 % des suffrages ! On le voit, c’est évident, c’est de la faute à Rémy Bourgogne si le candidat de " l’Union de la gauche " est éliminé dès le premier tour ! Foutor va ! En politique 1+1 n’est pas égal à 2, ce n’est pas mathématique mais comme certains tentent de le faire croire, amusons-nous à diviser les 16,57% du candidat de " l’Union " par son nombre de soutien : leader national de LFI, 1 député Européen, 2 députés de la Réunion, une présidente de région, une vice présidente de région, un conseiller régional, un ancien maire de Saint-Louis et député / président de parti, le candidat lui même. 16,57 / 8 = 2,1 % ! En reprenant la logique de mes détracteurs, on peut estimer que cela représente le score du candidat de " l’Union " sur son propre nom.

Sur les 7 circonscriptions, 6 candidats de " l’union " sont au second tour malgré la présence d’autres candidats de gauche. Dans la 3ème circonscription, avec la même configuration, cela ne fonctionne pas…il faut faire une vraie analyse, pas celle du café du commerce : il y a eu manifestement une erreur de casting et il faut l’assumer !

À la Rivière Saint-Louis, notre équipe termine deuxième avec près de 600 voix (14% des suffrages exprimés) alors que le candidat de " l’Union " peine à obtenir 1000 voix, c’est un désaveu pour ses soutiens locaux ! Précisons la présence soutenue de CH le rouge, ancien maire de Saint-Louis, aux côtés des candidats de la 3ème et la 7ème circonscription. Résultats : un candidat éliminé, un autre en ballotage défavorable…à méditer !

Enfin, si certains estiment que ce qui est dit dans ce billet est faux, qu’ils portent plainte pour diffamation : cela me donnera l’occasion de défendre mon honneur devant la justice de mon péi !

Fraternellement

Rémy Bourgogne