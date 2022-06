Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 19 minutes

Les élections, présidentielle et législatives sont terminées. Les électrices et les électeurs, malgré la forte abstention, ont fait leur choix. Le président Emmanuel Macron a été réélu et celui-ci a obtenu une majorité relative à l'Assemblée Nationale. Les élus en responsabilité ont, maintenant, le choix entre faire de l'obstruction systématique ou travailler en grande intelligence et de manière constructive avec le chef de l'Etat. (Photo : DR)

