Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Situé à Saint-Leu, Kélonia est un centre de sensibilisation à l'environnement centré sur la protection des tortues marines. Avec ses bassins d'eau de mer, ses locaux pédagogiques et scientifiques, Kélonia participe aux programmes de recherche de protection des tortues marines et de leurs habitats à La Réunion et dans l'océan Indien. Le centre de soins est engagé dans des partenariats avec des équipes du monde entier, il accueille les tortues blessées ou malades, pour les relâcher en mer une fois guéries. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

