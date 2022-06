Comme pressentit depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Madame Yaël Braun Pivet démissionne de son poste de ministre des Outre-Mer après y avoir été nommée le 20 mai dernier. Voilà une illustration de ce que représentent les territoires ultramarins aux yeux du gouvernement d'Elisabeth Borne, et donc du président Macron. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

En effet Madame Braun-Pivet, l'ex-ministre des Outre-mer vise aujourd'hui la présidence de l'Assemblée Nationale. En quelque sorte, le ministère des Outre-Mer n’a été qu’une voie de garage dans l’attente d’être nommé ailleurs.

Pourtant, ils sont conscients qu’un malaise persiste dans les Outre-Mer. En effet, les Outre-Mer n'ont pas hésité à sanctionner Macron dans les urnes en avril dernier. Au premier tour comme au deuxième tour des présidentielles, Emmanuel Macron a été battu.

Rebelote pour les législatives, la population ultramarine a encore dit non à Macron en privilégiant des candidatures NUPES qui portent un vrai projet d'urgence sociale notamment pour les Outre-Mer.

En ma qualité de Député, je demande encore une fois au gouvernement d'arrêter de considérer les Outre-Mer comme un plan B, mais de faire des Outre-Mer une richesse pour la France. Je demande à ce que le gouvernement soit responsable. Pourquoi nommer Madame Braun-Pivet si elle-même ne veut pas en être la ministre ?

Cela montre qu'elle n'avait pas de projet pour les territoires ultramarins et que nous étions sur le point de perdre 5 années encore. Nous devons le dire avec beaucoup de fermeté et de sincérité, nos territoires souffrent et ont déjà été négligés depuis 5 ans par Macron.

C’est pour cette raison, que Macron devra prendre en compte le message des Outre-Mer et que le gouvernement se penche véritablement sur les problématiques existantes. L’amélioration du pouvoir d’achat, de la santé, du service public, la vie de nos étudiants ... ne peuvent plus attendre.

Jean-Hugues Ratenon