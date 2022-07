Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

La Région Réunion a les moyens de faire baisser les prix du carburant. Elle doit les mettre en oeuvre avec le soutien des Elus Réunionnais, à commencer par les Députés nouvellement élus. Alors que nous constatons tous une augmentation durable et continue des prix des carburants à la pompe (+16 cts pour le sans-plomb et +17 cts pour le gazole), nous ne pouvons rester silencieux et insensibles à la demande légitime de lutte contre la vie chère exprimée par une grande majorité des Réunionnaises et des Réunionnais : nous devons agir.

La Région Réunion a les moyens de faire baisser les prix du carburant. Elle doit les mettre en oeuvre avec le soutien des Elus Réunionnais, à commencer par les Députés nouvellement élus. Alors que nous constatons tous une augmentation durable et continue des prix des carburants à la pompe (+16 cts pour le sans-plomb et +17 cts pour le gazole), nous ne pouvons rester silencieux et insensibles à la demande légitime de lutte contre la vie chère exprimée par une grande majorité des Réunionnaises et des Réunionnais : nous devons agir.