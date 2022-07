Monsieur le Préfet, la population réunionnaise, vit en grande partie dans des ménages composés de travailleurs pauvres et aux revenus modestes. Comprenez Monsieur le Préfet que les diverses augmentations autant des produits pétroliers, de l'alimentation, et des services, entraînent encore une fois une forte perte du pouvoir d'achat des ménages.

Les plus durement touchés sont les enfants, les personnes âgées et les gens vivants aux minimas sociaux, cette situation devient intenable pour notre population. Ce constat est aussi marqué par une classe moyenne qui s'appauvrit.

Dans un territoire ou il n’y a que peu d’alternatives à la voiture pour leurs déplacements quotidiens. La situation est d’autant plus insoutenable que les compagnies pétrolières ont réalisé des bénéfices pharamineux, exemple Total Energies qui a annoncé un bénéfice net de 16 milliards de dollars en 2021. Il y va de même pour la grande distribution alimentaire, pour exemple le géant français Carrefour à dégager un bénéfice net en forte hausse de 40 % à 1,07 milliard d’euros en 2021.

Aussi,

Compte tenu des dernières hausses,

Compte tenu de la déclaration de M. Michel-Edouard Leclerc sur BFM, "la moitié des hausses de prix sont suspectes ".

Compte tenu de la déclaration de la CMA-CGM sur une baisse de ses taux de fret maritime.

Compte tenu des difficultés grandissantes des familles à joindre les deux bouts.

Je vous demande la tenue en urgence, d'une réunion sur la question du coût de la vie en y associant toutes les forces vives de la Réunion (Les syndicats, associations de consommateurs, les représentants de la société civile, les élus Régionaux et départementaux, les parlementaires de la Réunion...etc.) afin de trouver des leviers d’actions qui pourraient faire face à l’inflation et redonner aux Réunionnais et aux Réunionnaises du pouvoir d’achat.

Comptant sur votre diligence, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de mes respectueuses salutations.