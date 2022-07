Conséquence, notamment, de la guerre en Ukraine, les prix des carburants s'envolent et pénalisent lourdement la population réunionnaise, même s'ils demeurent inférieurs à ceux de métropole. Les transporteurs sont directement touchés. Ce vendredi 1er juillet 2022, une délégation a souhaité rencontrer la Région sur cette problématique. "En premier lieu, il convient de rappeler que le Conseil régional n'a aucune responsabilité dans cette augmentation. C'est l'État qui fixe le prix de vente du carburant à La Réunion, sur la base notamment du prix imposé par les compagnies pétrolières" note la Région.

"En second lieu, il convient de préciser que les tarifs de la fiscalité (TSCC – taxe spéciale sur la consommation de carburant) perçue par la Région sont forfaitaires et inchangés depuis près de vingt ans. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le prix du gazole est d’environ 20% inférieur à celui des autres DOM et de la France continentale. Ces tarifs étant en valeur absolue et non en pourcentage, la Région ne perçoit aucune recettes supplémentaires issues de cette taxe lorsque le prix du carburant augmente. Seules les recettes issues de l’octroi de mer augmentent mais la majeure partie est destinée aux communes" souligne le conseil régional.

En troisième lieu, "une ristourne de 8 centimes par litre est accordée par la Région aux transporteurs. Il s’avère que les transporteurs rencontrent des difficultés pour obtenir ce remboursement dont le versement est confié à l’ASP (Agence des Services des Paiements). La Région s’est engagée à intervenir auprès de l’ASP pour assouplir les procédures et accélérer les versements" dit encore la collectivité régionale.

Enfin s’agissant de la demande d’une détaxe partielle pour un carburant professionnel, "il convient tout d’abord de rappeler que les clauses des contrats devraient prévoir l’indexation de ceux-ci sur les prix à la consommation. Cette demande doit être examinée à la lumière de qui est en vigueur en métropole et dans les autres collectivités d’outre-mer, au regard notamment du montant des taxes qui y sont perçues" note la Région.

La collectivité régionaltermine en se disant "consciente de la gravité et de l’urgence de la situation économique et sociale de la Réunion qui exige une concertation de l’ensemble des acteurs".