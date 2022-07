Le bureau de la Fédération générale des fonctionnaires de l'État Force Ouvrière de La Réunion (FGF-FO), réuni le mardi 5 juillet 2022, a fait le point sur les propositions salariales du gouvernement de + 3.5% d'augmentation des salaires dès ce 1er juillet 2022.

Au moment où l’Insee prévoit une inflation de + 7% au mois de septembre, où les prix des carburants, des services et des produits de la vie courante flambent, on est bien loin du compte !

Les agents publics devraient donc se résigner à subir l’inflation et donc à perdre de l’argent ? Les services publics ne sont pas une charge mais font partie de la république sociale avec ses fonctionnaires qui assurent quotidiennement et notamment pendant la crise sanitaire, un service public à tous les citoyens notamment les plus fragiles et quel que soit leur condition.

Pour la FGF-FO, il y a urgence à ce que les fonctionnaires ne soient pas la catégorie de salariés à être sacrifiés au nom de la guerre ! Pour la FGF-FO, Le gouvernement doit revoir à la hausse cette "augmentation" du point d’indice qui reste en dessous du montant de l’inflation ! Alors que les choix gouvernementaux de simplement relever l'indice minimum de traitement ont entraîné un tassement de la grille indiciaire sans précédent.

La FGF FO réitère ses revendications :

• Revalorisation du point d'indice et rattrapage des pertes du pouvoir d’achat subies depuis 2000, à savoir 25 % ;

• Amélioration conséquente de la grille indiciaire pour redonner de l'attractivité à l'emploi public et du sens au principe de carrière ;

• Révision et revalorisation des barèmes et indemnités en matière de logement ;

• Généralisation de l’indemnité repas, et des nuitées et frais kilométriques.