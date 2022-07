Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Le constat est aujourd'hui encore plus flagrant : une minorité de privilégiés une fois de plus spécule sur la souffrance et la détresse de la grande majorité des citoyens. Et la guerre en Ukraine a bon dos !

Le constat est aujourd'hui encore plus flagrant : une minorité de privilégiés une fois de plus spécule sur la souffrance et la détresse de la grande majorité des citoyens. Et la guerre en Ukraine a bon dos !