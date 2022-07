Alors qu'Emmanuel Macron clamait haut et fort, il y a quelques mois, que l'égalité femmes hommes serait à nouveau la grande cause de son quinquennat, il aura fallu moins d'un mois pour montrer qu'il n'en est rien... Encore une fois ! La nomination de Damien Abad au ministère des Solidarités, malgré les plaintes pour agression sexuelle déposées à son encontre et la longue attente pour que celui-ci soit enfin exclu du gouvernement sont contraires à la grande cause du quinquennat du président.

Madame la Première ministre Elisabeth Borne a invoqué le " devoir d’exemplarité des responsables politiques " pour expliquer cette mise à l’écart. Ce devoir d’exemplarité est cependant rapidement oublié lorsqu’il s’agit d'attribuer le ministère des Outre-Mer au ministre de l’Intérieur, élargissant dangereusement les possibilités d’action de Monsieur Gérald Darmanin.



Nous rappelons que Monsieur le ministre Gérald Darmanin a fait l’objet de plaintes pour viol et harcèlement sexuel par deux femmes. Le ministre s’est aussi montré publiquement sexiste face à une journaliste en 2022, démontrant encore une fois sa misogynie.

D’une part, le maintien à la tête du ministère de l’Intérieur, d’un homme misogyne, accusé de violences sexistes et sexuelles par plusieurs femme est en totale contradiction avec les soi-disant valeurs d’exemplarité prônées par le gouvernement Borne.

D’autre part, la mise sous tutelle des Outre-Mer au ministère de l’Intérieur, montre le mépris du gouvernement pour les habitant.es des territoires ultra marins.

Pour rappel, en novembre 2021, Monsieur Darmanin a fait envoyer le GIGN et le RAID en Guadeloupe pour réprimer la population qui réclamait plus de justice sociale.

La politique Macron, menée par Elisabeth Borne, montre donc que les Outre-Mer doivent être d’abord gérés par le prisme de la sécurité et non pas par celui du social, alors que ce sont justement les questions d’éducation, de santé et d’emploi qui préoccupent le plus les habitant·es en souffrance dans ces territoires.

L’élargissement du portefeuille ministériel de Monsieur Darmanin prouve le mépris et le désintérêt du gouvernement pour la cause des femmes ET pour les Outre-Mer.

La politique autoritaire et le sexisme affiché de Monsieur Gérald Darmanin sont autant de raisons qui nous poussent à nous questionner sur la crédibilité du gouvernement et son exemplarité et nous inquiètent fortement pour l’avenir des territoires ultra-marins.

Anne Laure F., Alizée C-L'H., Shamia A., Lorraine T., Graciane B-I., Charlie D., Céline N., Charlaine D., Clara V.

Les militantes du collectif NousToutes974