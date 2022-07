M. Darmanin, Ministre de l'Intérieur et M.Carenco, Ministre délégué aux Outre-Mer visitent la Réunion ces jours-ci. La FSU Réunion a fait le choix de ne pas solliciter et ne participera pas à une audience en présence d'un représentant de cabinet.

Pourquoi ce choix ? Les élections législatives sont terminées depuis peu et nous considérons qu’elles ont adressé un message clair : à la Réunion, la politique menée par ce gouvernement a été rejetée.

Ce rejet s’appuie sur l’absence de réponses et l’indifférence affichée face aux problématiques qui minent notre territoire depuis des décennies : chômage, vie chère, pauvreté, sous-dotation en services publics, difficultés scolaires, niveaux des retraites, ... Qu’y aurait-il à dire de plus qui ne soit pas déjà largement connu ? Notre fédération n’ira donc pas légitimer une opération de communication de plus de la part de ce gouvernement. D’autre part, replacer les outremers sous la tutelle du ministre de l’Intérieur est un très mauvais signal adressé à nos territoires qui apparaissent de ce fait comme devant relever exclusivement d’une politique de maintien de l’ordre.

C’est inacceptable et la FSU Réunion ne légitimera donc pas non plus le non-ministre des Outre-Mer.

La FSU l’a dit et redit, notre département a besoin de services publics renforcés pour accompagner une population qui cumulent les difficultés. C’est pourquoi nous appelons l’ensemble des agentes et agents des services publics à construire dans leurs établissements publics et services, les conditions d’une mobilisation, seul élément capable de réorienter la politique actuelle en matière de développement des services publics pour toutes et tous !