Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 53 minutes

Suite à la constitution du gouvernement et à la rentrée parlementaire, nous présentons le bilan de la démarche du Collectif pour l'introduction de l'hindouisme à la circulaire FP 901 du 23 septembre 1967. Une question écrite a été adressée à Monsieur Le Ministre de la transformation et de la fonction publiques, publiée au journal officiel le 7 juin 2022 par David Lorion, député de la 4ème circonscription de 2017 à 2022. Par courrier en date du 25 mai 2022, nous avons présenté notre projet et formulé de manière officielle notre requête à Monsieur Le Ministre de l'Intérieur et à Monsieur Le Préfet de La Réunion. De plus, le 9 juillet 2022, un de nos membres a profité d'une réunion organisée en préfecture pour leur rappeler l'historique de notre action.

Suite à la constitution du gouvernement et à la rentrée parlementaire, nous présentons le bilan de la démarche du Collectif pour l'introduction de l'hindouisme à la circulaire FP 901 du 23 septembre 1967. Une question écrite a été adressée à Monsieur Le Ministre de la transformation et de la fonction publiques, publiée au journal officiel le 7 juin 2022 par David Lorion, député de la 4ème circonscription de 2017 à 2022. Par courrier en date du 25 mai 2022, nous avons présenté notre projet et formulé de manière officielle notre requête à Monsieur Le Ministre de l'Intérieur et à Monsieur Le Préfet de La Réunion. De plus, le 9 juillet 2022, un de nos membres a profité d'une réunion organisée en préfecture pour leur rappeler l'historique de notre action.