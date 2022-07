Après 2 jours d'examen en séance publique du projet de loi de veille et de sécurité sanitaire : nous avons réussi à faire adopter plusieurs de nos amendements mais aussi faire supprimer l'article 2 du projet de loi.

Un article phare qui prévoyait le rétablissement du pass sanitaire notamment pour les voyages et aussi pour les mineurs. Les débats ont été longs, rudes mais la macronie ne peut plus faire ce qu’elle veut au Parlement. Elle apprend depuis hier à respecter les députés, la Représentation Nationale, à les écouter et à accepter nos propositions.

Fini la méthode jupiter. Fini l’assemblée considérée comme simple chambre d’enregistrement. Avec la suppression de cet article 2, le projet de loi est vidé de son contenu. C’est une 1ère victoire. Ce n’est que le début, le combat continue.