Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Comme en 2017, le FDGR se trouvait dans le mouvement de grève des planteurs et présente ses félicitations à la victoire de l'inter-syndicale. Une convention historique jamais obtenue dans l'histoire de la canne. L'industriel Tereos, qui était absent et seulement en conversation téléphonique avec son directeur départemental, a fini par plier devant la mobilisation des planteurs, de la population, des dockers et de quelques personnalités politiques. Il est passé de 300,000 euros au début des discussions à 4,80 millions d'euros sur la table.

