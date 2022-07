Notre ile pour des raisons sociologiques et économiques reste l'une des régions de notre pays la plus touchées par le diabète. Alors osons nous poser des questions ? Cette maladie ne serait-elle pas une aubaine pour le secteur de nos grands patrons dans le bizness pharmaceutique.

Je suis diabétique de type 2 et me pose régulièrement deux patchs par mois. Jusque-là rien d’anormale ! sauf que le patch délivré par mon pharmacien est hors d’usage. Je me rends donc chez mon praticien pour le faire changer !

Sa réponse ne peut que nous faire bondir, téléphoner à la société Free-style Libre, nous n’assurons pas le service et de plus nous sommes distributeur de ces patchs sans aucun retour financier. Mais comment cela est-il possible ! accord avec la sécurité sociale de plus cette société Anglaise refuse de partager son brevet, drôle de société me direz-vous !

Après moulte palabre avec une personne à l’autre bout du monde qui me rassure nous allons dès demain vous changer votre patch, il vous sera envoyé en colis postal express. Souhaitons que la poste soit performante ce qui n’est pas toujours le cas.

Jusqu’ou au nom du fric allons-nous continuer à ne pas respecter les malades. Dans ce cas ,pour les pharmaciens, ne serait-il pas plus judicieux que l’officine lors de sa commande puisse avoir quelques patchs d’avance pour éviter ces incompréhensions .

Une seule question, cela nous devrions tous le comprendre, la politique ne doit pas être une entreprise géré par la finance. N’oublions pas que la santé, l’éducation doivent rester la priorité d’une démocratie. Mais depuis un certain temps nous avons à la tête de notre pays, un financier qui oublie trop souvent que gérer une nation est basé sur un partage avec tous, pas seulement avec le capital. Quand allons-nous le comprendre ?

Marc MARIE, un citoyen dans la cité.