Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 27 minutes

Le Gouvernement veut profiter des revendications légitimes des Français concernant leur pouvoir d'achat pour supprimer la redevance qui finance France Télévision (Réunion la 1ère,France 2, Arte, France Info, etc) et Radio France (Réunion la 1ère, RFI, etc). Ce projet mettrait gravement en danger l'information publique, objective, critique et indépendante du pouvoir politique qui est pourtant un droit fondamental dans un pays démocratique, ou entend se donner les moyens de le rester. (photo www.ipereunion.com)

