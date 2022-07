Cette nuit plusieurs dispositifs législatifs pour améliorer le pouvoir d'achat ont été adoptés à l'Assemblée Nationale. Même si les discussions furent vives et animées, cela fait partie du débat démocratique, nous ne pouvons qu'être satisfaits des votes quasi unanimes de ces mesures ( moins une ou deux voix)

Je retiendrai ici les mesures de revalorisation des prestations sociales et des pensions de retraite de 4%. Parmi ces prestations, sont notamment concernés les pensions de retraite et d'invalidité des régimes de base, les allocations familiales et minima sociaux, le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation aux adultes handicapés (AAH), l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et les bourses des étudiants.

Je souligne avec satisfaction également le vote à l’unanimité sur la déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé. Cette mesure, Emmanuel Macron l’avait promis pendant la campagne présidentielle. Et je rappelle qu’au cours de sa déclaration de politique générale, la première ministre, Elisabeth Borne, avait repris à son compte cette mesure : " Mon gouvernement réformera, avec vous, avec les associations, l’allocation aux adultes handicapés ".

Le Gouvernement est au travail, et les mesures proposées sont adoptées.

Michel Dennemont

Sénateur de La Réunion

Majorité présidentielle