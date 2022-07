Cette nuit, j'ai voté pour la déconjugalisation de l'Allocation adulte handicapé (AAH), une mesure que défendent les députés socialistes depuis des années. Il y a quelques semaines encore, la majorité présidentielle était contre. Dans le quinquennat précédent, elle avait d'ailleurs rejeté 6 fois cette proposition.

Ce vote est une avancée importante pour les personnes porteuses de handicap et bénéficiaires de l’AAH. Faut-il rappeler que l’AAH n’est que la compensation financière d’un handicap? Il faut veiller à ce que cette mesure entre en vigueur le plus tôt possible et non pas attendre jusqu’en octobre 2023, délai que se donne le Gouvernement.

Il faut maintenant agir de façon plus globale pour les personnes porteuses de handicap, je pense à l'inclusion éducative pour les plus jeunes avec plus d’Accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) mieux payés et mieux formés ainsi que l'inclusion professionnelle, sportive et culturelle pour les adultes.

Philippe Naillet,

Député de la 1ère circonscription de La Réunion