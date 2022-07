Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

L'ensemble des élus de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de La Réunion félicite Monsieur Jérôme Filippini pour sa nomination en tant que préfet de La Réunion lors du dernier conseil des ministres. Nous sommes persuadés que ce haut fonctionnaire de l'Etat sera à l'écoute des entreprises et des élus de la CCI Réunion afin de faire avancer les dossiers économiques et les grands défis qui s'annoncent pour notre île. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

L'ensemble des élus de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de La Réunion félicite Monsieur Jérôme Filippini pour sa nomination en tant que préfet de La Réunion lors du dernier conseil des ministres. Nous sommes persuadés que ce haut fonctionnaire de l'Etat sera à l'écoute des entreprises et des élus de la CCI Réunion afin de faire avancer les dossiers économiques et les grands défis qui s'annoncent pour notre île. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)