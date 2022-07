Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Monsieur le préfet, la filière apicole à La Réunion traverse une nouvelle crise due aux procédés pour éliminer des nuisibles : moustiques (chikungunya en 2006), les parasites (varroa en 2017), et maintenant le petit coléoptère de ruche pour lequel le plan d'intervention sanitaire préconise la destruction pure et simple des ruchers infestés par arrêtés préfectoraux. À la mi-juillet, plus de 120 ruches ont été détruites. (Photos d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Monsieur le préfet, la filière apicole à La Réunion traverse une nouvelle crise due aux procédés pour éliminer des nuisibles : moustiques (chikungunya en 2006), les parasites (varroa en 2017), et maintenant le petit coléoptère de ruche pour lequel le plan d'intervention sanitaire préconise la destruction pure et simple des ruchers infestés par arrêtés préfectoraux. À la mi-juillet, plus de 120 ruches ont été détruites. (Photos d'illustration : rb/www.ipreunion.com)