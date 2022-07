TotalEnergies annonce une baisse de 20 centimes d'euros les prix du litre des carburants en France hexagonale. De son côté le gouvernement, sous la pression des députés, a proposé d'augmenter la ristourne à la pompe de 18 à 30 centimes à compter du mois de septembre.

Au total c’est une baisse de 50 centimes que vont bénéficier les automobilistes de l’hexagone. Les Outre-Mer dont la Réunion ont été, une fois de plus, oubliés alors que faute d’autres moyens de transports, nous dépendons des carburants pour nos déplacements, notamment pour aller travailler. Nous sommes exclus d’office de cette " aide ", ce qui parait invraisemblable, incroyable quand nous savons que nous avons des revenus inférieurs que dans l’hexagonale et un coût de la vie plus cher !

Là, il y a une rupture d’égalité. De plus, TotalEnergies a vu ses bénéfices augmenter de +48% au premier trimestre 2022, soit + 5 milliards d’euros ; et le second trimestre s’annonce excellent selon différentes études.

Qu’est ce qui empêche le géant pétrolier d’étendre cette "aide" à la Réunion ? pourquoi cette discrimination ?

J’ai pris contact ce jour avec la srpp et Total afin d’aborder cette question. Je réclame, au nom des Réunionnais, cette baisse de 30+20= 50 centimes par litre de carburants.