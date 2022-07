Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 minutes

Chaque année, c'est le même constat et chaque année, c'est une gestion au cas par cas. Chacun se débrouille comme il peut : entre celui qui reste, celui qui abandonne le bénéfice du concours pour ne pas partir et celui qui part la boule au ventre. Alors qu'un concours est normalement équitable, il n'y a finalement pas de situation plus injuste et inégalitaire On a tous entendu l'argument " on connaît les règles ", mais chacun s'en sort différemment en sollicitant des élu-es. Et, c'est l'illusion. Au PCR nous proposons d'en finir avec ces solutions au cas par cas. Nous proposons qu'il y ait un cadre suffisamment satisfaisant pour tous et à différents niveaux. (Photos : DR)

Chaque année, c'est le même constat et chaque année, c'est une gestion au cas par cas. Chacun se débrouille comme il peut : entre celui qui reste, celui qui abandonne le bénéfice du concours pour ne pas partir et celui qui part la boule au ventre. Alors qu'un concours est normalement équitable, il n'y a finalement pas de situation plus injuste et inégalitaire On a tous entendu l'argument " on connaît les règles ", mais chacun s'en sort différemment en sollicitant des élu-es. Et, c'est l'illusion. Au PCR nous proposons d'en finir avec ces solutions au cas par cas. Nous proposons qu'il y ait un cadre suffisamment satisfaisant pour tous et à différents niveaux. (Photos : DR)