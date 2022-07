C'est avec indignation que j'ai pris connaissance des propos tenus par l'essayiste Loup Viallet sur la chaîne d'information CNews. En appelant à emprisonner les " Maghrébins sous le coup d'une obligation de quitter le territoire Français " à Mayotte ou en Guyane, celui-ci démontre un profond mépris pour les territoires ultra-marins et fait ressurgir des démons que l'on pensait derrière nous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

En tant que Président de l'Association des Maires du Département de La Réunion, je m’insurge contre ces propos intolérables envers les Outre-mer et discriminatoires envers les maghrébins. Il est inacceptable et irresponsable que de tels propos puissent être tenus. Élu et avant tout républicain, je m'érigerai toujours en rempart pour ne pas laisser des idéologies dangereuses gangrener notre société et menacer notre vivre-ensemble.

Ce type de propos, que l'on entend encore malheureusement trop souvent, est intolérable et doit être dénoncé par l'ensemble des forces républicaines. Il nous rappelle surtout à quel point nous devons rester collectivement vigilants et unis face aux courants politiques et de pensée les plus extrêmes.

C’est en ce sens que j’ai adressé, ce jour, un courrier à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et à Monsieur le Ministre délégué chargé des Outre-mer.

Serge Hoareau

Président de l’Association des maires du département de La Réunion