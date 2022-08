C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que j'apprends le décès d'Alain Frappier, hier dans un accident d'ULM. cAlain était professeur d'anglais au collège Saint Michel à Saint-Denis.

Il avait rejoint rapidement le syndicat FEP-CFDT que j'avais créé en 2002 dans l'enseignement privé, avec quelques amis. En 2012, il était entré au Bureau du syndicat. C'était un collègue mais aussi un camarade et un ami dont tout le monde appréciait la gentillesse et le dévouement.



J'adresse toutes mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.



Jean-Pierre Marchau