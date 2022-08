Nous vous informons de notre avis argumenté, certes non exhaustif, transmis au PNR le 08/08/2022 (n'apparaissant toujours pas sur leur site 3 jours après ... comme c'est étrange), avis détaillé et argumenté qui apporte un éclairage sur ce projet du PNR, qui continue à se différencier (pas en bien à notre avis) des autres parcs nationaux français.

Peut-être que des élu(e)s de La Réunion (ou de futurs candidats) non encore impactés finiront par comprendre que nous allons dans le mur, et que les alertes citoyennes (notre combat date déjà de 5 années contre ce fléau sonore des survols motorisés touristiques dénaturant notre île) seront enfin utilisées pour engager la transition vers un modèle touristique éco-responsable et bien plus profitable à l'économie locale ...

Pour rappel, notre combat ne consiste pas à déplacer la problématique ailleurs, mais de la résoudre pour toutes et tous !

De plus, ce n'est pas faute d'avoir alerté, et proposé d'agir pour la sécurité aussi, les accidents s'enchaînent ... Les survols motorisés touristiques sont un risque majeur désormais.

Savez-vous par exemple, que la DSAC-OI ne connait ni le nombre de mouvements sur nos têtes, ni le nombre d'aéronefs en fonction à La Réunion, que seule une minorité d'aéronefs sont munis de transpondeurs etc il y a bien d'autres informations insoupçonnées du grand public ...

Un scandale d'Etat est l'expression qui convient pour ce modèle des survols touristiques motorisés nuisibles.

Association citoyenne de Saint-Pierre