Comme vous le savez, et comme le maire Saint-Paul, Monsieur Emmanuel Séraphin, l’a reconnu lui-même dans l’article du journal Le Quotidien de La Réunion, daté du 09 août 2022, cet établissement est hors-la-loi puisque qu’il n’a aucune Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT), pour être tout à fait précis, depuis le 1er avril 2018. Nous avons adressé hier 10 août 2022, à Monsieur Séraphin, un courriel lui demandant instamment d’interdire cette manifestation.

Les cabinets de Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, de Monsieur le ministre chargé des Outre-mer, de Monsieur le préfet de La Réunion et de Madame la sous-préfète de Saint-Paul, ont été alerté à ce sujet, par téléphone et par courriel.

Nous avons demandé aux à Madame la présidente de région, à monsieur le président du conseil départemental et aux 13 parlementaires réunionnais, d’intervenir dans cette affaire, auprès du maire de Saint-Paul et auprès de l’autorité de l’État, et leur avons proposé une rencontre samedi prochain en matinée, à l’heure de leur convenance, dans le jardin public situé à l’arrière de Planch’Alizé.

Monsieur le maire,

C’est maintenant dans trois jours, samedi prochain 13 août 2022, qu’à grand renforts de communication et de publicité depuis plusieurs semaines, dans la presse, et sur les réseaux sociaux, que l’actionnaire unique de la SARL Planch’ Alizé, exploitant de la paillote du même nom sur plage La Saline-Les-Bains, compte célébrer les 40 années d’existence de son établissement.

Nous entendons dire que 1700 invités sont attendus, et que cette " fête " sera animée, entre autres, par des DJ et groupes musicaux, tard dans la soirée. Cet évènement programmé sur la plage, face au lagon, dans la réserve domaniale des 50 pas géométriques, en zone rouge du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) approuvé le 19 décembre 2018, par un établissement qui n’a plus d’Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) depuis plus de 4 ans, ni tout autre titre d’occupation, a-t-il reçu l’aval de la mairie, gestionnaire du Domaine Public Maritime (DPM) ? Cette manifestation a-t-elle fait l’objet d’une déclaration et d’une demande d’autorisation en bonnes et dues formes ? Avez-vous délivré cette autorisation ?

Dans l’affirmative, notre collectif vous demande instamment de revenir sur cette décision, et de prendre sans délai un arrêté d’interdiction. Inutile de vous rappeler ici les multiples alertes que nous avons déjà lancées dans votre direction sur ce dossier. Nous vous invitons à relire, ou à faire relire par l’un de vos nombreux collaborateurs, notre courriel du 04 août 2022, et nos communiqués de presse du 26 juillet et du 04 août 2022, dont nous joignons (encore) une copie au présent.

Dans l’attente d’un réveil et d’une réaction salutaires de votre part, nous vous prions d’agréer,

Monsieur le maire, nos salutations distinguées.

SOS DPM 974