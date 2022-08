Suite à la proposition du Président du Conseil départemental et du Président du Conseil d'administration du SDIS 974, d'envoyer un détachement local de sapeur-pompiers en renfort sur les feux de forêts en Gironde. Avenir Secours et Action Catégorie C tiennent à réagir.

Il est tout d'abord de notre devoir collectif d'adresser notre message de solidarité et de soutien à nos collègues métropolitains. L'esprit de corps est dans notre ADN. Cependant, la raison nous oblige à reconnaitre que le SDIS 974 est en situation de bénéficier de la solidarité nationale et non d'y participer. En effet, nous souffrons depuis plusieurs années d'un sous-effectif chronique qui ne fait que s'aggraver.

Nous comptons 38 383 jours d'arrêts maladie par an soit 190 ETP (équivalents temps plein) en moins dans nos rang et chaque jours nous sommes largement en dessous de notre potentiel opérationnel. Les RPS (risques psychosociaux) sont devenus très prégnants et aucune politique de prévention n'est mise en place. Le SDIS de la Réunion ne répond plus réglementairement à son obligation de moyens.

Ce constat factuel, et nos propositions auraient pu être présentés à Messieurs Melchior et Fouassin si ils avaient bien voulu recevoir en mai dernier les membres du bureau national d'Avenir Secours et de Action Catégorie C comme l'on fait monsieur le Préfet et récemment encore monsieur le ministre de l'intérieur.

Alors, comment participer à l'effort national lorsque nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux locaux ? Si un détachement devait être envoyé il ne sera que " homéopathique " et relèvera plus de l'affichage que de la plus-value opérationnelle pour nos collègues girondins.

Nous demandons un dialogue social sincère, constructif et cohérent.