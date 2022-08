Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Que vous ayez ou non voté dans cette nuit de dupe ; cette loi sur l'indexation des retraites, vous devriez réagir. Comment comprendre un tel comportement ! digne de voyous, non-respect de notre constitution. J'ose vous rappeler que par votre élection vous êtes les représentants de la république et vous devriez le comprendre et l'assumer.

