Le lundi 15 août, un jeune sera ordonné prêtre de la congrégation des spiritains (religieux, membres d'un institut missionnaire né il y a plus de 300 ans, dans le Quartier latin à Paris, ses prêtres sont destinés à servir des missions éloignées, délaissées aux quatre coins du monde. Consacrés à l'Esprit-Saint et prenant Marie comme modèle, les spiritains vivent en communautés fraternelles, accueillantes et priantes).

Les catholiques seront nombreux ce jour-là à Saint-Paul, l’évènement vaut le déplacement. Il faut surtout souligner que ce jeune, Sébastien MÉRION est né et vit au Chaudron, quartier stigmatisé, parce que quelques jeunes désœuvrés commettent de temps à autre quelques délits. Et bien entendu, les médias préfèrent les faits divers qui sont surement plus vendeur que le bon côté de ce quartier, parler de toutes ces bonnes personnes qui œuvrent à faire vivre leurs quartiers.

Et pour ceux qui ont déjà mis les pieds, vous avez remarqué, qu’en haut de la petite colline, sous les arbres, face à l’ancien zoo, se dresse une petite église, vivante et très animée, comme sa population. Un lieu où les jeunes et les moins jeunes se côtoient en parfaite harmonie, dans le respect et la simplicité. Des paroissiens authentiques, dont est issu Sébastien MÉRION. Il aurait pu être avocat, médecin ou autres, comme beaucoup de jeunes du coin, qui font aujourd’hui de longues études. Mais il s’est laissé toucher par l’Esprit saint qui souffle discrètement, mais sûrement, sur les habitants du Chaudron.

Ce village est véritablement sur la route de l’esprit, chaque année à la Pentecôte, pas moins de 15 000 et 25 000 catholiques se rassemblent sur la grand'place. Qui aurait parié, il y a quelques années, que chaudron serait le lieu d’un des plus grands rassemblements de l’île et même de France, hormis les lieux de pèlerinage traditionnel comme Lourdes ?

Pour ces milliers de pèlerins, cela se déroule sans aucun souci, toujours bien accueillis par les habitants du coin qui cuisinent de bon petits plats.

Mais, derrière tout cela, il y a un homme très attaché à la population du secteur et lui seul est capable de rassembler autant de Réunionnais, sans publicité ni communication, Il ne crie pas sur les toits non plus, que de bouche à oreille, c’est notre évêque Monseigneur Gilbert AUBRY, guidé lui-même par l’esprit.

Georges Donald POTOLA