Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 24 minutes

De ses soixante dix huitième années, Richard Lauret nous a quittés avant hier entouré de sa famille et de ses amis. Doté d'un Altruiste, d'une générosité hors du commun et d'une grande humanité, Richard Lauret a toujours voué sa vie aux autres et était encore particulièrement auprès des jeunes de la ville de Saint-Leu à travers son club de karaté dont il a créé, et qui lui a rendu un vibrant hommage hier à cet Homme de grand coeur. (Photo d'illustration : AFP)

