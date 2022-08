Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Après le ministre de l'éducation l'année dernière, c'est au tour de Députés des Républicains de rabaisser le niveau du débat politique autour de l'allocation de rentrée scolaire. Ce n'est pourtant pas la première fois que le député LR Pierre-Henri Dumont dépose une proposition de loi afin d'encadrer l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire. Quelle insulte pour les familles les plus fragiles. Cela dénote une vision méprisante de ces Députés pour les parents de situation modeste. Ces familles savent gérer leur ressource surtout dans cette période de vie chère et sont comme toutes les autres familles attentives à l'éducation et à la réussite de leurs enfants.

