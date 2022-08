Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Suite au courrier des lecteurs du Dr David Mété, chef du service d'addictologie du CHU Nord, envoyé hier (17 août 2022) aux différentes rédactions de l'île et à son interview ce jour dans le JT de 12h30 de Réunion la 1ère, le Syndicat des Producteurs de Rhum de La Réunion (SPRR) souhaiterait apporter des précisions importantes. Le SPRR tient à rappeler en premier lieu que toute publicité sur l'alcool est strictement encadrée par la loi du 10 janvier 1991, dite loi EVIN. La publicité " Une île, un rhum, La Réunion en bouteille " de la marque de rhum Charrette respecte parfaitement les textes légaux et règlementaires. Sur chaque message publicitaire, les producteurs de rhum de La Réunion, parfaitement conscients de l'enjeu de santé publique que représente la lutte contre l'alcoolisme sur le territoire, ont toujours préconisé une consommation modérée et responsable.

